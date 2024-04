Zanzare e gamberi killer. La protesta da Ontraino: "Canali senza manutenzione"

Canali pieni zanzare e di gamberi killer. Succede a Ontraino, nel Comune di San Miniato. Ed a lanciare l’allarme sono i residenti della zona. In particolare – si apprende – quelli di via Candiano. Secondo i cittadini la ragione di questa presenza massiccia sarebbe da attribuirsi ai canali stagnanti perché non c’è stata adeguarta manutenzione. Non ci sono pericoli per l’uomo, ovviamemte. ma questo non vuol dire che si tratti di una presenza che non crea fastidio o che comunque non possa creare problemi all’ambiente. Infatti questo crostaceo, al contrario dei gamberi autoctoni, è particolarmente vigoroso, prolifico ed in grado di distruggere per cibarsene di uova di rane e girini, colonie di pesci di piccolo taglio e di scavare profonde gallerie negli argini. Si sono moltiplicati a dismisura anche a seguito di condizioni climatiche favorevoli e stanno falcidiando le colonie di rane. I rischio – secondo molti studiosi – è che questi possa in breve, annullare le biodiversità". Il gambero può vivere anche fuori acqua, se trova le necessarie conduzioni di umidità, colonizzando anche pozze isolate di campagna. È un acquatico che può spostarsi in terra e tra l’erba umida di pioggia e rugiada. Ma detto questo ci sono anche le zanzare, con il primo caldo che sta avanzando – abbiamo avuto giornate di quasi estate fuori stagioni – e che ne aiuta la diffusione e la proliferazione. Queste si che, ancora più del gambero, possono creare non poco fastidio ai residenti della zona. Criticità di non facile soluzione. "Ma intanto sarebbe importante manutenere i fossi", dicono.