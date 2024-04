World days, polemiche sui gadget e nessuna cena di gala

Non tutto ha funzionato alla perfezione durante i Vespa World Days dello scorso weekend. Abbiamo raccontato tutte le bellezze che questo evento ha portato a Pontedera e al territorio della Valdera. Ma molti degli 8mila iscritti arrivati da tutto il mondo sono tornati a casa con un po’ di amarezza relativa all’organizzazione dell’evento. In particolare le critiche rivolte all’organizzazione riguardano i 90 euro dell’iscrizione e tutto ciò che doveva essere compreso. I gadget nel kit di benvenuto, placche ricordo e magliette dell’evento, sono finiti subito ed allo stesso tempo le aspettative sulla Cena di Gala del sabato sera sono state disattese così come la presenza degli stand al Village. Il Vespa Club Pontedera, che ha messo tutte le forze per supportare l’organizzazione, ha precisato che queste non erano una loro responsabilità. Dall’organizzazione comunicano che stanno cercando di rimediare. Sono state mandate mail di informazione ai Vespa Club iscritti a cui poi seguirà la spedizione dei kit che non sono stati distribuiti.