Vulcano "Giampieri" Lavori agli spazi esterni

Novità in casa Giampieri. Il futuro della Rsa di Ponsacco è stato al centro di un convegno dal titolo "Sogni e progetti della Rsa Giampieri" con l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli alla presenza di David Brogi, assessore comunale al sociale, del direttore dipartimento servizio sociale, la dottoressa Laura Guerrini, e della dottoressa Barbara Tognotti, entrambe della Ausl Toscana nord ovest. "Un progetto davvero ambizioso di riqualificazione e miglioramento degli spazi esterni ed interni della casa di riposo – ha detto il parroco di Ponsacco e presidente onorario don Armando Zappolini – che permetterà di interagire con il territorio offrendo agli ospiti servizi strategici in spazi migliori". Un momento per ripercorrere le tappe della struttura, la sua storia e parlare delle evoluzioni dei prossimi anni, legati anche al progetto del nuovo centro pastorale che sorgerà nei terreni di proprietà della parrocchia dietro il campo sportivo.

Un’opera già presentata in parte ai fedeli, al consiglio pastorale e al nuovo vescovo don Giovanni Paccosi e che nei prossimi mesi sarà illustrata anche alla cittadinanza. Un progetto in parte finanziato dalla Cei e che in parte si lega anche agli interventi che riguarderanno l’ammodernamento della Rsa Giampieri. Il presidente Lido Sartini, dal 2004 memoria storica della Giampieri, ha esposto la storia, la crescita e la trasformazione negli anni della Giampieri grazie ai molti lavori strutturali eseguiti, e in ultimo i lavori di efficientamento energetico e vulnerabilità sismica. Il progetto è stato illustrato dall’architetto Claudio Salvadori, il tecnico che ha seguito già altri importanti progetti di strutture analoghe. "Nuovi spazi al servizio degli ospiti, delle loro famiglie e dei dipendenti – ha detto Piero Iafrate direttore della Rsa –. Noi siamo persone con degli ideali. Un grazie immenso al nostro personale. Molti sogni sono diventati realtà, come la Giampieri School, che promuove le doti di ognuno dei nostri ospiti occupandoli e stimolandoli ogni giorno a creare con arte, musica e cucina". . "La Regione Toscana – come ha spiegato l’assessora Serena Spinelli – sta lavorando a una riorganizzazione del sistema rsa, per offrire più servizi di assistenza alle comunità e un’alternativa alle residenze sanitarie che non riescono più a soddisfare le numerose richieste". All’iniziativa presente anche il consigliere regionale Andrea Pieroni.