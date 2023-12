Votazioni per la Fusione dei Comuni di Peccioli e Lajatico

Domani si vota dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 8 alle 15. Due i seggi elettorali a Lajatico alla scuola primaria, tre seggi a Peccioli, un seggio rispettivamente a Fabbrica, Legoli, Ghizzano e Montecchio. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne e, come ha già fatto sapere la Regione Toscana, sarà valido il sì (pro fusione dei due Comuni), solo se in entrambi i due comuni sarà raggiunta la maggioranza del sì. Non sarà quindi presa in considerazione il numero totale dei voti, ma la maggioranza raggiunta dei singoli comuni. Ovvero, non basterà la vittoria di un solo sì in un paese. A Peccioli saranno in 3.874 gli aventi diritto al voto. Mentre a Lajatico sono 1.082. Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici elettorali: 0587-672664, 0587-672665, [email protected]; 0587-643121, [email protected], [email protected], [email protected].