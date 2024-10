Votate le commissioni consiliari. All’unanimità ma con polemica

CASTELFRANCO

Il consiglio comunale di Castelfranco ha deciso all’unanimità la composizione dlele commissioni consiliari permanente per il mandato 2024-2029. Le commissioni sono quattro: Controllo e garanzia; Lavori pubblici, ambiente, territorio e urbanistica; Finanze e bilancio, lavoro, sviluppo economico e affari generali; Attività culturali, ricreative e sportive, politiche sociali, sanitarie, volontariato e scuola. Ogni commissione è composta da quattro membri, due della maggioranza e due della minoranza. La prima commissione Controllo e garanzia è composta da Silvia Valori (minoranza Lista civica per Castelfranco) e Simone Benedetti (minoranza Castelfranco Unita), Lilia Frullini e Paola Mariotti per la maggioranza. della seconda commissione Lavori pubblici, ambiente, territorio e urbanistica fanno parte Simone Benedetti e Federico Grossi (della minoranza Castelfranco Unita), Paola Mariotti e Vittorio Cretella della maggioranza. La terza commissione "Finanze e bilancio, lavoro, sviluppo economico, affari generali è composta da fa Ilaria Duranti (Castelfranco Unita) e Silvia Valori per la minoranza, Giancarlo Illuminati ed Emanuele Fiaschi della maggioranza. Infine, la quarta commissione Attività culturali, ricreative e sportive, politiche sociali, sanitarie volontariato e scuola vede nominati David Boldrini e Ilaria Duranti della minoranza Castelfranco Unita, Lilia Frullini e Claudia Gambaccini della maggioranza. Al momento della votazione i capigruppo delle minoranza, Federico Grossi e Silvia Valori, hanno presentato una nota congiunta con la quale criticano la decisione presa a luglio dalla maggioranza di ridurre a quattro il numero dei componenti delle commissioni e annunciano comunque di votare la composizione delle quattro commissioni "per rendere operativo pienamente il consiglio comunale".