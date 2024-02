Volumi Sonori. Torna la rassegna

La biblioteca di San Miniato, in collaborazione con Canto Rovesciato, per il secondo anno, organizza il cartellone di concerti di musica classica e lirica, Volumi sonori 2, a cura del maestro Alessandro Licostini e presentati dal maestro Simone Faraoni. Tre serate, una al mese, che prenderanno il via venerdì alle 21.15, all’ex frantoio della biblioteca, con un Recital lirico, con le soprano Maila Fulignati e Vittoria Licostini, accompagnate da Simone Faraoni al piano; si prosegue venerdì 22 marzo, con il Recital del pianista Giorgio Morozzi, per concludere la rassegna sabato 6 aprile, all’Auditorium di San Martino a San Miniato, con l’Ensemble volumi sonori.