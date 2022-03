Volterra, il nuovo vescovo si è insediato. La festa per monsignor Campiotti

Volterra, 27 marzo 2022 - Volterra in festa per il nuovo vescovo. Monsignor Roberto Campiotti, dopo l'ordinazione e il primo incontro con la sua nuova comunità religiosa avvenuto a Milano, è ufficialmente arrivato in Toscana. Ed è stata una domenica significativa per Volterra, con un doppio appuntamento. Prima l'incontro in piazza con le autorità civili, incontro avvenuto alle 15 in piazza XX Settembre.

Poi la Messa, alle 17.30, in cattedrale. Un incontro che aveva avuto un prologo nella giornata di sabato, quando il vescovo, entrato nel territorio della diocesi, aveva incontrato alcuni sacerdoti della zona.

La festa in piazza XX Settembre in una assolata domenica ha visto diversi momenti significativi. Il saluto del sindaco e poi quello del vescovo stesso. Monsignor Campiotti arriva al posto di monsignor Alberto Silvani, che ha lasciato per sopraggiunti limiti di età.