Volterra, la mostra mercato del tartufo marzuolo

Oggi e domani, a Volterra torna la 10ima mostra mercato del tartufo marzuolo, che celebra i sapori del territorio in un fine settimana di gusto e divertimento. Cuore della manifestazione le logge del Palazzo Pretorio di Piazza dei Priori, dove per due giorni (oggi dalle 15 alle 22, domenica dalle 10 alle 20) sarà possibile conoscere ed acquistare il meglio delle specialità del paniere locale – oltre al tartufo anche formaggi, olio, vino, birra, salumi, dolci - raccontate dai produttori. A questo si affiancherà in via Gramsci ‘Rosa etrusco. Mercatino della creatività femminile’ (a cura dell’associazione di promozione sociale ‘Pane di Luna’), con lavorazioni sul posto e racconti di come ogni espositrice ha attinto dai saperi femminili tradizionali. Momento clou, la consegna del quinto premio Jarro Giovani , il 2 aprile alle 18.30, che vuole valorizzare l’impegno di quei giovani under 40 che si siano distinti nell’opera di valorizzazione e divulgazione enogastronomica. A ritirarlo, tre professionisti del mondo food, celebrati dall’appendice italiana della storica rivista "Forbes" quali più importanti figure di Toscana nel comparto del "Food Marketing": Alberto Carlo Nocera, Lorenzo Gagliano e Niccolò Vergari (nella foto).