Volontariato, una grande festa: "L’Auser qui fa la differenza"

CALCINAIA

L’Auser fa festa insieme ai suoi volontari alla Sartoria della Solidarietà di Calcinaia per celebrare la festa del volontariato e del tesseramento. A far gli onori di casa è stato il presidente Mauro Pistolesi che ha cercato di sintetizzare nel suo intervento tutti i successi ottenuti da Auser dalla sua costituzione in Italia avvenuta nel 1989 grazie a un’intuizione di Bruon Trentin. Un’associazione che si è diffusa nel nostro Paese e adesso nella sola Toscana conta 193 sedi e dove in Valdera ha importanti realtà come proprio a Calcinaia. "A parte i numeri, è comunque quello che l’Auser riesce a fare per la comunità che fa la differenza – ha dichiarato Pistolesi – e a Calcinaia grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione riusciamo ad offrire una serie di servizi molto importanti soprattutto in ambito scolastico". "Oltre al pedibus – ha aggiunto il presidente dell’associazione – sono i volontari Auser che fanno servizio di sorveglianza all’uscita dei vari plessi dell’istituto M. L. King e che gestiscono il pre e post scuola o accompagnano bambine e bambini sugli scuolabus. Servizi che hanno consentito di creare negli anni un rapporto positivo con le nuove generazioni". Pistolesi ha poi parlato anche delle attività della Sartoria della Solidarietà che nel corso del tempo ha cucito migliaia di Pigotte per l’Unicef, per poi passare anche alla realizzazione di manufatti per arrivare a raccogliere somme notevoli da devolvere in solidarietà.