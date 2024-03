Volontari della protezione civile. Storia di solidarietà e altruismo: "Cuori al servizio della comunità"

In prima linea durante il Covid, sempre presenti alle manifestazioni, al fianco del territorio nei momenti più difficili, come l’alluvione del 2 novembre scorso. Sono i volontari e le loro associazioni. Ieri al Teatro Era il Comune ha premiato i presidenti e i volontari delle dieci associazioni di protezione civile del territorio: Pubblica Assistenza, Misericordia, Auser, Associazione Polizia di Stato, Il Faro, Ari, Associazione Finanzieri, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Carabinieri. Circa 300 le pergamene distribuite ai volontari. "Ogni volto, ogni nome, rappresenta un amico, un collega, una persona che quotidianamente – ha detto il sindaco Franconi – si impegna a garantire la nostra sicurezza. Oggi, con una simbolica pergamena, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine per il vostro coraggio, il vostro impegno, e soprattutto, per il vostro cuore". Ieri è stata anche inaugurata in piazza Cordificio Billeri la stele che ricorda tutte le vittime della pandemia.