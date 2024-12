Volley Serie A2

Cambio in cabina di regia per la Fgl-Zuma Castelfranco: si separano le strade del club militante in A2 e la palleggiatrice Noemi Moschettini ingaggiata questa estate. Al suo posto arriva la collega Federica Braida, 24 anni, 182 centimetri di altezza che ha appena riposto la casacca della Cbf Hr Macerata per indossare quella biancoblu della Fgl-Zuma. "Voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza – sono le prime parole della giocatrice di origini friulane - mi ritengo una palleggiatrice molto fisica, che predilige un gioco veloce, ma mi adatto ovviamente alle caratteristiche delle mie compagne". Braida ha giocato da avversaria contro la Fgl-Zuma appena dieci giorni fa. "La squadra mi fede un’ ottima impressione e quando ho ricevuto la chiamata di interessamento da parte della Fgl-Zuma sono rimasta subito molto contenta. Mi sembra una buona squadra e un bel gruppo". Nonostante la giovane età, la neo palleggiatrice di Castelfranco può vantare già una buona esperienza nel torneo di A2, avendo militato in questa categoria con la maglia dell’Itas Città Fiera Martignacco e lo scorso anno con quella della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, club con qui ha vinto la Coppa Italia e conquistato la promozione nella massima serie. Braida prende il posto di Moschettini che ha deciso di lasciare Castelfranco per motivi familiari terminando anticipatamente il suo percorso con la Fgl-Zuma con al quale ha collezionato sei presenze e messo a segno due punti. "La società ringrazia Noemi per l’apporto tecnico e la professionalità che ha sempre garantito augurandole le migliori fortune per il futuro". Braida andrà subito ad allenarsi con le nuove compagne sotto le direttive di coach Marco Bracci. Ad attenderla la prossima sfida casalinga domenica prossima al PalaParenti di Santa Croce contro Lecco.

S.R.