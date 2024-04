"Vogliamo ricordare. Giovanni Agnelli"

"Oggi sarebbe stato il sessantesimo compleanno di Giovanni Alberto Agnelli". E’ il ricordo apparso su alcuni social pontederesi, in particolare sul profilo Sei di Pontedera se per ricordare il figlio di Umberto Agnelli e della sua prima moglie, Antonella Bechi Piaggio, erede dell’omonima azienda di motocicli, poi acquisita dagli Agnelli. Giovanni Alberto era nato il 19 aprile e poi scomparso nel 1994. E ieri, proprio durante il giorni della Vespa, non è mancato il ricordo per un dei protagonisti di questa lunga storia su due ruote.