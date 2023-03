"Voglia di casa" canile sanitario di Santa Croce Qui la Simona Baldoncini dà speranza a cani e gatti

Vicino a noi, a Santa Croce sull’Arno, c’è chi si occupa con grande amore degli animali abbandonati. E’ Simona Baldoncini. La possiamo incontrare al canile sanitario "Voglia di casa". E’ una volontaria che dedica risorse (anche economiche) ed energie per aiutare gli amici a quattro zampe rifiutati da chi, incoscientemente e con crudeltà, se ne è sbarazzato.

L’associazione di volontari "Cuori con la coda" si occupa, con un forte impiego di tempo, di accogliere e curare cani e gatti lasciati a se stessi in balia dei pericoli e pronti a diffondere malattie trasmissibili anche all’uomo. L’amica di queste creature, con dedizione, li porta dal veterinario e offre loro nuova salute circondandoli d’affetto e preparandoli all’adozione da parte di famiglie sensibili al loro benessere e non curanti delle mode canine.

Per garantire ai suoi ospiti un’esistenza serena Simona partecioa a fiere e mercatini per raccogliere soldi, perché quelli del Comune non bastano mai. Si sfida persino con i social. Navigando su Istagram, Facebook e Twitter puoi commuoverti davanti alla dolcezza del musetto di un micio o allo sguardo simpatico di un cucciolo di cane e allora lo adotti con grande soddisfazione di Simona, l’angelo dell’abbandono.