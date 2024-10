Vivaio sommerso: "Non basterà mezzo milione per ripartire"

MONTESCUDAIO

In pochi minuti l’ondata ha trascinato via un’attività di trent’anni, il vivaio Garden Flor Etruria a Poggio Gagliardo, nel comune di Montescudaio. "Siamo qui a cercare di levare un po’ di fango, ma è dura, durissima – risponde al telefono il proprietario, Marco Pallecchi (nella foto) – Per riparare tutti i danni non basta mezzo milione di euro. Abbiamo perso tutto. C’è da rifare l’impianto elettrico, ricomprare piante, alberi, attrezzi agricoli, camion, trattori. Trenta anni di lavoro persi in neppure un’ora".

"Sono venuto qui a vedere come fosse la situazione – racconta ancora Marco Pallecchi – e ho trovato il vivaio sotto un lago d’acqua. Completamente sommerso. Erano le una e trenta di ieri notte. Il fosso che corre lungo la via che va verso Guardistallo si è gonfiato in pochissimo tempo con tutta l’acqua venuta giù dai poggi circostanti e proprio in prossimità del vivaio il corso d’acqua è stato ostruito da alcuni ’balloni’ di fieno che hanno bloccato il deflusso dell’acqua che ha tracimato nel vivaio".

"Ho trovato pancali di piante a più di cento metri di distanza, alberi spezzati, camion e trattori tutti completamente fuori uso – conclude Pallecchi – Gli impianti elettrici non funzionano più. C’è da rifare tutto. E’ un disastro. Secondo me non mi basta mezzo milione di euro per far ripartire l’attività".

g.n.