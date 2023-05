Visite guidate tra le eccellenze

Con i primi di giugno si concludono le attività didattiche e le visite guidate nelle strutture museali di Volterra promosse e realizzate dal personale delle cooperative Itinera e coop.Culture in collaborazione con il Comune. Sono circa 1200 bambini che hanno partecipato ai percorsi educativi a tema proposti all’interno dell’offerta didattica ‘Coloriamoci di Rosso’. Gli incontri si sono svolti in pinacoteca, al teatro romano, all’eco-museo dell’alabastro, all’acropoli, a Palazzo dei Priori e al museo Guarnacci, dove le classi hanno potuto svolgere attività pratiche di laboratorio nella nuova sala didattica attrezzata. Tra le attività più richieste, l’itinerario archeologico. Molto partecipate anche le attività volte a approfondire le tecniche di lavorazione degli antichi etruschi per realizzare gioielli con realizzazione di un manufatto finale.