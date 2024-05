Visite guidate e passeggiate

Ecco il programma di oggi: via Indipendenza, dalle 9 alle 13 il Carboot market Ecofor, il mercato dell’usato, un appuntamento per vendere, scambiare e comprare oggetti direttamente dal bagagliaio della propria

auto. Per partecipare è meglio prenotare sul sito degli Ecodays ma ci si può anche recare direttamente in via Indipendenza con l’auto.

Carboot è realizzato in collaborazione con l’associazione ANT di Pontedera. Al Parco dei Salici alle ore 14,30 la promenade verde, una rilassante passeggiata nella Valdera in compagnia di un esperto locale che farà conoscere segreti e curiosità su erbe e piante di Pontedera e il suo territorio. Al Palp, dalle 10 alle 19, mostra World water day, Photo contest 2024 exhibition. In piazza Cavour e Corso Matteotti, ore 16.30 gli Animattori. A Montecastello alle ore 11.30 in piazza Malaspina, musica dal vivo, e alle ore 13 spettacolo itinerante ECO4, Quattro personaggi in cerca di riciclo, e infine alle 12.30 Eco-aperitivo. Eventi anche nella sede di Ecofor service di Gello: visite guidate agli impianti dalle 9.30 alle 12 visite riservate alle scuole che hanno partecipato al progetto EcoZoomer; dalle 15 alle 17 visite aperte a tutti i cittadini. Mentre dalle 10 alle 13, Composcout, orienteering e visita agli impianti con il gruppo Scout Valdera.