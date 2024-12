Violenta rissa in un locale, tutti in ospedale per cure. Sette denunciati dai carabinieri

Montopoli, 28 dicembre 2024 – E’ sera. Ed è festa. Forse uno sguardo o qualche parola di troppo. Magari rivolte a una ragazza. A volte basta poco per innescare lo scontro che dalle parole passa ai fatti. Sta di fatto che, a un certo punto, sono iniziate a volare le mani e le persone coinvolte nell’episodio hanno dovuto ricorrere alle cure del persone sanitario.

Sul posto, infatti, sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118, una volta che è scattato l’allarme. I fatti sono della sera di Santo Stefano. E ora i carabinieri della stazione di San Romano, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà sette persone per il reato di rissa in concorso. I fatti si sono verificati la notte del giorno dopo Natale, all’interno di un esercizio pubblico, situato nel comune di Montopoli. I soggetti denunciati – da quanto abbiamo appreso – si sono resi responsabili di una rissa scaturita per futili motivi, presumibilmente riconducibili ad apprezzamenti rivolti a una ragazza.

I coinvolti, soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono stati trasportati negli ospedali di Pontedera ed Empoli, per le cure del caso e nessuno di loro è in pericolo di vita. I militari hanno ricostruito la vicenda, condotto approfondimenti per capire cosa avesse innescato il diverbio poi scaturito in un esposi dio di violenza. Al termine di tutti gli accertamenti del caso, è scattata la denuncia. Ma l’attività dei carabinieri per circostanziare compiutamente tutto il quadro sono tutt’ora in corso. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento carico dei denunciato, dall’autorità giudiziaria competente.