Un apprezzamento di troppo e scatta la rissa: sette denunciati

Montopoli in Valdarno (Pisa), 27 dicembre 2024 – Sette persone se le sono date di santa ragione, molto probabilmente, per un apprezzamento di troppo. Per questo, i carabinieri di San Romano, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà sette persone per il reato di rissa in concorso. L'episodio è avvenuto il 26 dicembre, all’interno di un esercizio pubblico, nel comune di Montopoli in Val d’Arno. Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe scaturita per futili motivi, presumibilmente riconducibili ad apprezzamenti rivolti a una ragazza. Le persone coinvolte, soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto, sono stati trasportati presso gli ospedali di Pontedera ed Empoli, per le cure del caso e nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti tuttora in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di San Miniato.