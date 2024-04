Vinti 10mila euro al Miliardario da Ceccanti

CASTELFRANCO

Vinti 10mila euro al Miliardario all’edicola-ricevitoria-cartoleria di Antonella Ceccanti in via Calatafimi a Castelfranco. L’anonimo vincitore ha acquistato il biglietto con 5 euro e ne ha vinti 10mila grazie alle varie combinazioni di numeri e simboli. Secondo le statistiche la possibilità di vincere 10mila euro al Miliardario è di 1 ogni 333mila giocate. Il Miliardario è un Gratta e Vinci online che permette di vincere un premio massimo di 500mila euro. La vincita all’edicola-cartoleria Ceccanti di Castelfranco è avvenuta il 29 marzo. Un bel regalo di Pasqua per l’anonimo che ha azzeccato la "grattata" vincente. Non sono state rese note le generalità del vincitore. Si sa solo che è una persona di Castelfranco.