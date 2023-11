"Vince 500 euro e dona tutto all'associazione di volontari 'Cuori con la coda'".

Vince 500 euro in buoni spesa al petstore Conad a Santa Croce. Una bella vincita arrivata nella giornata di ieri. Una vincita non "incasasta" dalla signora che è stata baciata dalla Dea Bendata, perchè ha voluto donare interamente la cifra all’’associazione di volontari "Cuori con la coda" di Santa Croce che si occupa, con un forte impiego di tempo, di accogliere e curare cani e gatti lasciati a se stessi in balia dei pericoli e pronti a diffondere malattie trasmissibili anche all’uomo. Una realtà guidata da Simona Baldoncini che si impegna tantissimo, partecipando anche ad eventi per raccogliere fondi necessari a garantire agli ospiti un trattamento adeguato e sicuro.