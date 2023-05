Il video che fa paura: bambino di 12 anni alla guida di un’auto

Ponsacco (Pisa), 18 maggio 2023 – Una notte d’inverno. I fari della auto che arrivano dal senso opposto. Le voci che si sentono nitide. Come è nitida l’immagine di chi è alla guida: un bambino. Un ragazzino che avrà, sì e no, dodici anni. Ride. E’ felice mentre guarda verso la telecamera del telefonino di chi lo sta riprendendo e commentando in una lingua straniera. Sembra quasi che lo inciti ad accellerare. In macchina, oltre al bambino-autista ci sono almeno altri due uomini. Non è chiaro se siano ragazzi anche loro oppure maggiorenni. Le voci sembrano di persone più grandi. Ma sono solo sensazioni. Il volto che si vede è solo quello del ragazzino che a malapena arriva al volante.

Siamo a Ponsacco dove purtroppo il malcostume e l’illegalità circoscritti a una precisa zona dilagano verso tutta la cittadina, imperversando e danneggiando tutto il resto. L’auto che il bambino guida in piena notte e in mezzo ad altre vetture, non in una zona isolata e di campagna (il che sarebbe stato comunque sbagliato e punibile penalmente quanto meno per il proprietario della macchina) è di quelle che vengono definite di lusso. Il marchio si riconosce bene dal volante. Un video che, secondo una prima analisi, risalirebbe ad alcuni mesi fa. Pare ai giorni immediatamente precedenti l’ultimo Natale. Le forze dell’ordine ne sono a conoscenza e hanno fatto tutto quello che è di loro competenza. Ma trattandosi di un bambino con età inferiore ai 14 anni, quindi non imputabile, la procedura è oltremodo delicata e tenuta rigorosamente sotto silenzio. Il video ha cominciato a circolare in varie chat nella serata di martedì ed è praticamente diventato di dominio pubblico.

E’ facile immaginare il potenziale pericolo rappresentato da un bimbo alla guida di un’auto. Pericolo per lui stesso e per le persone che si sono trovate a loro insaputa sullo stesso percorso. Illegalità. Non ci sono altre parole per definire il comportamento di certe persone ei certe famiglie che pensano di poter fare come gli pare in qualsiasi contesto. Secondo quanto emerge uno dei contesti scoperti di recente sarebbe quello dell’edilizia con lavori senza alcun tipo di permesso a edifici acquistati di recente.