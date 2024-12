Vico Vitri Arte, domani l’inaugurazione della mostra

CALCINAIA

Domani sarà inaugurata la terza edizione dell’attesa mostra “Diversamente Vico Vitri Arte 2024” presso il Centro M. Montessori in via Morandi a Fornacette. Proprio questi spazi saranno la galleria delle meravigliose opere realizzate da artisti fenomenali, quali le ragazze e i ragazzi del Centro Poliedro, di Progetto Solidarietà, dei Centri per la Salute Mentale della Valdera e dei Centri e Laboratori diurni per persone con disabilità della Valdera e di Fornacette. Un’esposizione che merita di essere vista e rivista e che è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Calcinaia, Arci Valdera, Cooperativa La Salute, Misericordia di Fornacette e Cooperativa Arnera. Tanti soggetti per offrire uno spazio e, possibilmente, tanti visitatori e quindi tante gratificazioniper l’impegno di ragazze e ragazzi.

La mostra resterà aperta al pubblico fino ad oltre metà dicembre. Tutta la cittadinanza è ovviamente invitata a partecipare. Venerdì 20 Dicembre alle 16 presso la Sala J. Andreotti di Fornacette è poi prevista la festa di chiusura dell’evento con una merenda e con un’asta simbolica delle opere che sono state esposte. Il ricavato sarà utilizzato per l’attività dei centri e dei laboratori.