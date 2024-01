Via San Gervasio riaperta, ma con restringimento di carreggiata

Via San Gervasio, chiusa a causa "della situazione di emergenza derivante da eccezionali eventi atmosferici avversi della giornata del 2 novembre", è stata riaperta ma con restrizioni. Sono terminati, infatti, "gli interventi di messa in sicurezza del tratto di strada da via Tosco Romagnola a via Capecchi e sono state attivate tutte le misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione per la riapertura al traffico veicolare".

Ma, in attesa di nuovi interventi "necessari al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza" è necessario dover provvedere alla regolamentazione del traffico in via San Gervasio con "istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 18 tonnellate" e "istituzione di limite massimo di velocità a 30 chilometri orari" per tutti i veicoli.

E "restringimento della corsia lato nord con mantenimento di carreggiata residuale libera pari a metri lineari 2,70 e conseguentemente istituzione di senso unico alternato regolamentato a vista".