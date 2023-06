Via dell’Etruria Tutti in cammino

In occasione della camminata sul Cammino d’Etruria dell´11 giugno (inizio alle 9 da Acciajolo di Fauglia), la parrocchia di Santa Lucia di Luciana offre – nella persona del suo parroco Don Tony Lilyam Hermann Malonga, che gli organizzatori ringraziano – agli eventuali camminatori interessati una messa in rito romano-cattolico (liturgia latina) alle 7:45 nella bella chiesa di Luciana nel giorno della festa del “Corpus Domini”. Pur essendo un cammino laico e incentrato sull’epoca antica, il progetto "Cammino d’Etruria Pisa-Volterra" è sensibile ad ogni forma di sacralità – spiegano gliorganizzatori – , nell’auspicio che ognuno possa trovare la "propria via" in armonia con l’umanità e il bel pianeta terra.