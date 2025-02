Via delle Case Bianche, cedimenti e usura. Il Comune riduce la velocità consentita

Il nuovo provvedimento è già in vigore da ieri. Su via delle Case Bianche è ancora vigente il divieto di transito ai non residenti del Comune di Calcinaia. Tuttavia a causa del maggior transito di veicoli si sta verificando una forte usura del manto stradale e il cedimento parziale dei margini della banchina. Quindi per garantire la sicurezza per i residenti del Comune di Calcinaia e della circolazione stradale, e vista la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità v e l’integrità del patrimonio stradale, l’amministrazione, in accordo con la polizia locale, ha ritenuto necessario abbassare il limite massimo di velocità su via Case Bianche a 30 km/h e, conseguentemente, ha dato disposizione di appore una segnaletica idonea ad indicare, a più intervalli, la pericolosità del tratto interessato con ulteriori cartelli di strada.