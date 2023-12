Verso il cantiere in cento. Ultimi atti, poi via ai lavori

Poco più di un mese e apre il cantiere. Il Comune sta predisponendo tutto il necessario. La data fissata è il 7 gennaio. La ditta c’è. Nei giorni scorsi è stato individuato anche il professionista per l’assistenza archeologica che dovrebbe stilare una relazione entro la fine dell’anno. Siamo nel centro storico di San Miniato e, dopo vent’anni che se ne parla, inizia la riqualificazione della piazza principale, piazza del popolo, che grazie a fondi Pnrr dirà addio all’asfalto e sarà pavimentata con pietra. Un lavoro importante e delicato: ci vorranno almeno cinque mesi, da gennaio a maggio. Un cammino lungo, il progetto, che ha ricevuto un primo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno.

Un lavoro che nel 2024 vedrà la realizzazione della piazza e nel 2025 il rifacimento di Via Conti, che da piazza del popolo si collega con la piazzetta del fondo. "Tutto come da programma – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori –. Siamo pronti. L’archeologo è necessario perché, dato che siamo un luogo d’interesse storico, nelle operazioni di scavo ogni ritrovamento che dovesse essere fatto va segnalato e analizzato". Nei primi due mesi di lavori ci sarà un cambio della viabilità a causa delle necessaria chiusura di via Ser Ridolfo: sarà il momento di massimo disagio per i cittadini.