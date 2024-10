Venticinque anni del gemellaggio con Serrara

PONTEDERA

Il gemellaggio tra Pontedera e Serrara Fontana, comune dell’isola d’Ischia, quest’amnno ha raggiunto il bel traguardo del quarto di secolo. Venticinque anni di incontri, scambi culturali, amicizia grazie all’idea avuta nel 1998 da Antonio Mattera Ricigliano, ischitano abitante da decenni a Pontedera dove non si è risparmiato nell’aiuto agli altri e nell’associazionismo. Nei giorni scorsi il gemellaggio tra Pontedera e Serrara è stato rinnovato nella cittadina ischitana dove una trentina di pontederesi ha soggiornato per una settimana. Alla guida della delegazione, oltre a Mattera Ricigliano, il sindaco Matteo Franconi che a Serrara ha incontrato la sindaca Irene Iacono e ha partecipato alla bellissima festa di San Michele nella frazione di Sant’Angelo. In occasione dell’ottantesimo anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, la delegazione di Pontedera ha reso omaggio al monumento eretto sulla piazza centrale di Serrara insieme alle autorità locali. Al termine della cerimonia Pontedera e Serrara hanno posto un mazzo di fiori ai piedi del monumento.

Bellissima la festa del 29 e 30 novembre dedicata a San Michele, patrono di Sant’Angelo di Serrara. Un evento unico a cui partecipano migliaia di persone che arrivano da tutta l’isola d’Ischia e tantissimi turisti che anche a settembre affollano la straordinaria perla del Tirreno. Suggestivo soprattutto il passaggio della processione del santo alla baia dei Maronti. Anche a Sant’Angelo la delegazione di Pontedera era presente con il sindaco Franconi e il presidente del comitato gemellaggio Mattera.