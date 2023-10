"Velia" di Valdera combatte il gioco d'azzardo al femminile: una prospettiva di genere

VALDERA

"Velia. Una prospettiva di genere sull’azzardo". E’ un progetto inserito nel piano di contrasto ai rischi del gioco d’azzardo della Regione Toscana realizzato con Anci Toscana e Federsanità Toscana da una rete di organizzazioni del terzo settore. Tra queste la cooperativa Il Cammino di Lavaiano. Velia si rivolge alle donne tra 18 e 65 anni che hanno esperienza di azzardo, così come a familiari e amici, offrendo ascolto, supporto e orientamento ai servizi. Il team è composto da operatrici. Per la prima volta in Toscana si ritiene importante parlare "del femminile al femminile" anche in un contesto come quello dell’azzardo, che ha visto la spesa nazionale attestarsi su 144 miliardi per l’anno 2022.

Il fenomeno dell’azzardo al femminile è poco conosciuto. "Attraverso il progetto Velia, intendiamo fornire una prospettiva sul fenomeno attraverso incontri di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, creazione di tavoli di rete con stakeholder ed enti pubblici, incontri formativi per operatori di enti pubblici e del terzo settore, una ricerca qualitativa che indaga le dimensioni del fenomeno sul territorio regionale – spiegano i responsabili – Velia, inoltre, grazie alla sinergia con il progetto regionale Game L-over, conta su una rete di sportelli di ascolto dove trovare un primo supporto e ascolto". Informazioni: [email protected], Instagram velia_azzardo, Facebook VeliaAzzardo o https:gamelover.orgvelia-una-prospettiva-di-genere-sullazzardo.