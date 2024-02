Velasquez trasforma la notte del Black silk

Cambia pelle il Black Silk, lo storico pub di Pontedera, punto di riferimento per generazioni di giovani della Valdera. E lo fa grazie a un nome noto nel settore della musica e dello spettacolo in provincia di Pisa e non solo: Antonio Velasquez.

"Abbiamo ristrutturato completamente il locale – commenta il neo direttore artistico – e deciso di rilanciare con ben quattro serate che abbracciano tutti i generi musicali e tutti i target. Il giovedì è la serata Flow con musica Reggaeton, Hip Hop e Latina. Venerdì Vida con musica House, Latin house e Afro Deep. Sabato Natura con musica Commerciale, Dance e Reggaeton. La domenica infine è la serata Tentazioni con musica 80/90/2000 e Latina". Il fondatore della storica discoteca Insomnia torna ad occuparsi di locali e di musica, questa volta a Pontedera. "Mi occupo di eventi in tutta Italia dall’89 – racconta – adesso, tornato a casa, ho pensato a qualcosa da realizzare nella mia città. Da settembre abbiamo riaperto il black silk per farlo diventare un vero e proprio club. Un successo incredibile!" L’altra novità sono i Dinner Show con performer, musicisti, pittori, scultori di arte contemporanea che animano con la loro arte il locale. E poi c’è la cifra stilistica di Velasquez: le serate con dj internazionali.

"Ovviamente non potevano mancare i Dj’s house che hanno accompagnato la mia carriera – continua – come Alex Neri, Mario Scalambrin e Marco Laschi. Insomma insieme a Tristano Baldanzi e Massimo Leoncini abbiamo creato una nuova realtà sociale-culturale e musicale per la prima volta a Pontedera, nella mia amata città. Laddove ci sono i confini il nostro sguardo non si ferma".