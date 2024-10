Vede i carabinieri e fugge nel bosco. Ma perde quasi un etto di hashish

CASTELFRANCO

Droga. Ancora droga nei boschi delle Cerbaie. E ancora spacciatori all’opera che si muovono nella boscaglia facendo la spola avanti e indietro con le strade dove vendono le dosi ai tossici. Un fenomeno, quello dello spaccio nei boschi intorno Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli e in generale in tutto l’altopiano delle Cerbaie che si snoda tra i territori comunali di Castelfranco, Santa Croce e Fucecchio, che non si placa. Nonostante i controlli continui dei carabinieri e delle polizia municipali.

Nella tarda serata di lunedì una pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelfranco, che era in zona per uno dei tanti servizi perlustrativi finalizzato alla repressione del fenomeno della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre transitava in una strada che si trova al centro di un’area boschiva nella zona di Orentano, ha notato un un uomo che, alla vista dell’auto dell’Arma, è scappato all’interno della boscaglia. Durante la fuga lo spacciatore ha smarrito un involucro che i militari hanno raccolto trovando 90,15 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e sono iniziate le ricerche dell’uomo che, purtroppo, hanno dato esito negativo.

Il buio e il fatto che questi spacciatori si muovono a loro agio nel fitto sottobosco delle Cerbaie, hanno impedito ai carabinieri di individuarlo e arrestarlo. Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del comprensorio del Cuoio, è un obiettivo prioritario dell’attività dei carabinieri della compagnia di San Miniato che continueranno con i controlli quotidiani nelle Cerbaie e in tutte le aree più a rischio.

