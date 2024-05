Vecchio liceo e vandalismi. Piano anti bivacco al Marconi: "Chiuderemo tutti gli accessi"

Misure per fare in modo che il vecchio liceo Marconi di via catena non diventi un luogo di malaffare e un bivacco. Il caso è sotto la lente della Provincia di Pisa e del Comune di San Miniato. Lo stesso sindaco Giglioli, ammette: "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni e denunce da parte dei cittadini e, per competenza le abbiamo girate all’amministrazione provinciale". "La struttura, ora un monumento al degrado – ha detto il primo cittadino – sarà al centro di interventi di sicurezza, con adeguata recinzione e con la chiusura anti intrusione degli accessi, perché c’è il rischio concreto che diventi un bivacco pericoloso". Del resto , ormai, tutte le finestre sono state sfondate: a volte dal vento, ma spesso, più verosimilmente, dal malviventi. Non c’è più un allarme funzionante e, pare, che qualche intrusione dei dentro i locali ci sia già stata. "Si procederà in tempi brevi a questa operazione", assicura Giglioli.

Anche se il destino del vecchio liceo – costruito a fine anni ’50 – è segnato. "E’ in piedi il progetto della sua demolizione – spiega il sindaco –. Unitamente alla messa in sicurezza del versante. Sarà poi edificata una struttura nuova che prevede la palestra e spazi per laboratori per il Cattaneo". Il futuro – sempre lontano – del liceo resta nell’area ex Agip di Ponte a Egola dove - secondo i programmi di Comune e Provincia – dovrà essere edificato il nuovo Marconi: ma ancora non c’è un progetto , né tanto meno i soldi. L’attività didattica continua nella seconda sede provvisoria, quella de La Scala dove – peraltro – il liceo continua a crescere e a settembre sfiorerà quota 800 studenti. "Ci stiamo adoperando – conclude Giglioli – e restano solo da definire i dettagli con la proprietà (società Polisi Milano), per ulteriori spazi nell’ex Consorzio di Bonifica: qui ricaveremo cinque aule".

Carlo Baroni