Vandalismi in paese e schiamazzi. Il sindaco chiede aiuto al Prefetto

Sindaco e assessore si sono rivolti al prefetto. "Le situazioni di disturbo della quiete pubblica, i danneggiamenti, il mancato rispetto delle norme del vivere civile, che caratterizza la condotta di gruppi di ragazzi, per lo più di origine straniera, non sono più tollerabili e bisogna trovare soluzioni", dice il primo cittadino di Castelfranco Fabio Mini che è stato ricevuto dal prefetto di Pisa, Maria Luisa d’Alessandro per parlare proprio di questi fenomeni. "Ringrazio il prefetto – continua il sindaco - per l’attenzione che ha messo nel cercare soluzioni percorribili con noi e da qui è nata la decisione, nelle prossime settimane, di convocare un tavolo per la sicurezza ,dove tutte le componenti tra cui le forze dell’ordine, saranno coinvolte".

"Noi – continua il primo cittadino - da mesi raccogliamo segnalazioni e lamentele dei cittadini a cui da soli difficilmente possiamo dare una risposta. All’orto di San Matteo abbiamo un gruppo di ragazzi, che hanno tinto con gli spray gli immobili del comune. Hanno causato danneggiamenti mentre giocano a pallone al nostro edificio, alle auto in sosta e a quelle che transitano su via Solferino. In piazza Mazzini, per certi versi la situazione è anche peggiore: un altro gruppo di minorenni assaltano le auto di passaggio costringendole a fermarsi e poi chiedono soldi agli automobilisti. Se poi il malcapitato si rifiuta di dare loro del denaro, lo offendono e lo minacciano".

"Al parco giochi di viale 2 Giugno, invece abbiamo un altro tipo di problema – conclude – gruppi di ragazzi, scavalcano la transennatura che impedisce l’accesso ai giochi perché devono essere riparati e si impossessano del parco. Noi come amministrazione comunale, cercheremo di attuare misure che contengano il problema".