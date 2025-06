Controlli demografici: "Trovati 24 sconosciuti"

Nelle ultime settimane la polizia municipale ha continuato a verificare la situazione di corso Mazzini, via Verdi e piazzetta Santa Cristiana. Una serie di controlli che hanno richiesto anche attività piuttosto approfondite. "Un lavoro importante, che ci permette di capire meglio le varie situazioni del nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Giannoni - per il quale ringrazio in primo luogo l’assessore Renato Rusconi e per la stretta collaborazione, sia gli uffici comunali che i rispettivi assessori, Enzo Oliveri per la polizia municipale e Sonia Boldrini per l’ambiente". Alla fine il dato emerso dai controlli, forse più significativo, è che sono state richieste all’anagrafe del Comune circa 60 cancellazioni anagrafiche, che significa che è stato dimostrato tramite varie verifiche, che queste persone da tempo non risiedono più a Santa Croce e in alcuni casi potrebbero essersi allontanate dall’Italia, ma avevano mantenuto la residenza nel comune conciario.

Sempre dai controlli è stato scoperto che invece a Santa Croce, in queste strade, vivono stabilmente però 24 persone che erano sconosciute all’anagrafe comunale, per le quali è stata chiesta l’iscrizione negli elenchi degli uffici. Gli agenti, guidati dal comandate della polizia municipale Sandro Ammannati, hanno poi riscontrato e richiesto 9 trasferimenti anagrafici, in altre parole 9 persone avevano mantenuto la residenza a Santa Croce, ma risultano da tempo domiciliate in un altro municipio italiano, alcuni si sono trasferite in comuni limitrofi.

Agli agenti non è sfuggita neppure una situazione anomala dal punto di vista igienico. Durante i controlli hanno trovato una palazzina disabitata, che era stata trasformata in un luogo di stoccaggio dei rifiuti. L’assessore ai servizi demografici Renato Rusconi: Questo è il secondo report che evidenza sicuramente delle criticità edilizie, demografiche e igieniche. Colpiscono due dati, ovvero le circa 60 persone che per la anagrafe vivevano a Santa Croce, ma nessuno ne sa più niente da anni e le 24 persone che invece vivono stabilmente nel centro storico, ma che erano sconosciute agli uffici comunali: questo per quanto significativo, forse è il problema più semplice da sanare, se hanno i requisiti per prendere la residenza".

