Vandalismi di Natale nella notte, danni alla postazione selfie: "Al setaccio le telecamere"

Ponsacco, 17 dicembre 2023 – Un atto vandalico contro la grane selfie nel corso di Ponsacco, vicino alla chiesa. Si tratta di una sorta di maxi altalena a forma di cuore con cui è stato impreziosito il paese durante queste feste natalizie. Se ne sono accorti i commercianti del centro nel primo pomeriggio di venerdì, ed il fatto è accaduto fra le 13 e le 16, quanto i negozi erano chiusi.

“Siamo rientrati al lavoro – spiega Alessandro Simonelli, responsabile di Confciommercio della cittadina del mobile – e subito ci siamo attivati per sistemarlo". Ma cosa era successo? "Il cuore non era più sorretto dalle due grandi corde che lo tengono in piedi. Una di queste, una corda della grandezza di quelle da nave, era stata recisa. secondo noi non si è spezzata. Ma era stata tagliata. Con una collega ci siamo attivati per mettere subito tutto a posto e ripristinare la sicurezza della postazione selfie". Poi il fatto è stato denunciato alla polizia municipale, anche per accedere alle video riprese delle telecamere di sorveglianza in modo da cercare di capire cosa potesse essere accaduto e chi ne era responsabile.

“Dal contatto informativo avuto con gli agenti – spiega Simonelli – sembra che qualcosa gli occhi elettronici abbiano ripresa e ci siamo margini per dare una spiegazione al fatto e un nome al responsabile. ma di questo si occuperà il comando". Da tempo ormai, non solo qui, anche gli abbellimenti natalizi sono preda di vandalismi o di atteggiamenti incivili.

“In qualche modo a rovinare il cuore c’avevano provato anche giorni prima – conclude Simonelli – utilizzando l’istallazione come un’altalena da gioco. Ma non lo è". Ora occhi puntati sulle telecamere che potrebbero presto svelare l’autore o gli autori del brutto gesto.