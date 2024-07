Vandali alla stazione. Danni all’ex biglietteria: "Speriamo che i lavori fermino certi episodi"

Non c’è pace per la stazione di San Romano. L’ultimo episodio è di una manciata di mesi fa. Nei giorni scorsi alcuni criminali sono tornati in azione. E anche la sindaca, Linda Vanni, esprime tutto la sua amarezza. "La stazione di San Romano ieri (il fatto è accaduto lunedi) è stato oggetto di un episodio di barbarie nei confronti della ex sede della biglietteria – spiega il primo cittadino – . Un gesto che condanniamo con forza, come succede ogni qualvolta qualcuno danneggia un bene collettivo". Un bene che è anche al centro di un rilancio a beneficio della collettività

"Relativamente al progetto di riqualificazione dell’area della stazione, in agosto, apriremo il parcheggio della parte a ovest della stazione, l’accesso al binario uno e il sottopasso – spiega Vanni – . La fermata degli autobus, per un potenziamento della sicurezza stradale, dovrà attendere invece l’installazione un punto semaforico, attivo soltanto su chiamata dell’autista. Lavori importanti per il nostro Comune che portano alla riqualificazione non solo della stazione ma di tutta l’area". Lavori di miglòioramento che potranno essere anche un deterrente perchè certi fatti non si ripetano più.

"La speranza è che una politica, incentrata sul decoro e sul bello, possano sconfiggere il vandalismo :– conclude la sindaca – che il restyling possa essere non soltanto l’occasione per far cambiare volto a un’infrastruttura centrale come la nostra stazione, ma anche il momento per mettere fine a episodi di degrado". Pericolosi anche perchè rischiano di autoalimentarsi.

Carlo Baroni