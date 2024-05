"Va’ dove ti porta il bus"... alla scoperta dei trasporti e della città

PONTEDERA

Le scuole... a scuola di trasporto pubblico e di consapevolezza dell’importanza di usare i pullman di Autolinee Toscane. E’ il progetto "Va’ dove ti porta il bus" il cui viaggio è partito in questo giorni anche a Pontedera con la classe 5^ A della Primaria Pacinotti. Si tratta di un percorso didattico per "incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città". Gli alunni della Pacinotti, sotto la guida dell’insegnante Stefania Ricci, dopo che in aula è stato presentato loro il servizio urbano della città e l’organizzazione dell’azienda, sono stati accompagnati dall’operatrice didattica sui bus per mettere in pratica le regole apprese e scoprire i luoghi di interesse. Gli studenti hanno preso un bus della linea 1 direzione La Rotta, hanno luoghi di riferimento per la collettività come stadio, teatro Era, piscine comunali, piazza del Mercato. Dopo essere scesi in piazza del Mercato sono saliti sulla navetta direzione piazza Gronchi per ritornare in centro. Ora stanno realizzando illustrazioni con descrizioni dei luoghi che hanno fotografato durante il tour in bus. "Gli incontri e in particolare l’uscita sono stati particolarmente utili, poiché la maggior parte dei ragazzi non usufruisce regolarmente dei mezzi pubblici – il commento della maestra Ricci – È stato utile apprendere della durata del biglietto, delle norme di comportamento, delle modalità per attendere l’arrivo del bus e per salire e scendere in sicurezza. Allo stesso tempo, è stata un’occasione preziosa per approfondire la storia della città e i suoi luoghi di interesse. L’esperta che ha accompagnato i bambini durante questa avventura è stata straordinaria, ha stimolato la loro curiosità e ha risposto a ogni domanda con precisione e pazienza, gli studenti hanno lavorato al progetto con entusiasmo, felici di poter compiere un’esperienza reale".