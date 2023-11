Uscita di scena di Castiglia. Il sindaco: "Andiamo avanti"

Dimissioni che giungono come un terremoto su Palazzo dei Priori: l’assessore ai lavori pubblici Roberto Castiglia (nella foto) annuncia, via Facebook, il divorzio dal sindaco Giacomo Santi e dalla giunta. Una frattura insanabile, secondo quanto scrive l’ex assessore sui social: "Sono insuperabili le diversità di vedute, le posizioni e le scelte emerse da tempo nelle riunioni di giunta - riporta la lettera di dimissioni -. prendo atto dell’ampliarsi della distanza tra una condivisione strategica degli obiettivi di medio e lungo termine rispetto a una monodirezionale e ripetitiva di breve, se non di brevissimo respiro".

Da quanto appreso, la miccia che ha suggellato un solco profondo fra Castiglia e il sindaco riguarderebbe alcuni progetti di lavori pubblici, vedi i finanziamenti per l’ascensore in piazza Martiri, da realizzare sullo sperone di roccia crollato quasi dieci anni fa. Le deleghe di Roberto Castiglia (lavori pubblici, mobilità e governo del territorio) andranno direttamente al sindaco, senza nomine di neo assessori in sostituzione del professore dimissionario. Ecco il commento del primo cittadino di Volterra: "L’assessore Castiglia ha rassegnato le proprie dimissioni. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati importanti in questi anni di consiliatura e hanno permesso di ottenere risultati concreti, molti dei quali attesi da decenni dalla cittadinanza".

"Pur riconoscendo le differenze di visione – conclude Santi – le dimissioni da un incarico pubblico sono sempre dolorose, ma parte integrante ed essenziale della dialettica democratica e forniscono sempre spunti di riflessione per migliorare il modo di servire una comunità. Rispettiamo la sua scelta e auguriamo a Castiglia il meglio per il futuro. Continueremo a lavorare sui progetti, affrontando le sfide con la solita determinazione e dedizione".