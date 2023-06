Un’estate di lavori Interventi nelle scuole

Sarà un’estate di lavori sulla scuole del territorio comunale di San Miniato. sarà fatta – si apprende – manutenzione in tutte gli asili nido. Ma, ancora più in particolare, saranno terminati i lavori alla scuole elementare di Ponte a Egola.E saranno fatti i lavori sul muro di contenimento del giardino della scuola elementare da Vinci nel capoluogo. Opere che, nei riprogrammi dell’amministrazione, dovevano essere effettuati l’estate scorsa, ma la gara andò deserta. Così è stato necessario attendere un anno ancora. "Ora le opere sono già appaltate – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – e la ditta ci ha già chiesto di chiudere per un mese e mezzo l’accesso del vicolo carbonaio: provvedimento necessario per l’allestimento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori". Attualmene il muro è sostenuto con palli di supporto.