Una serata per De Andrè

Stasera alle 21,15 all’Orcio d’oro di San Miniato Jacopo Yahya e Jacopo Loria saranno protagonisti di una intensa serata per ricordare forse la figura più importante della canzone del Novecento, cioè Fabrizio De André. I due chitarristi, non nuovi al pubblico dello spazio sanminiatese, daranno vita ad alcuni dei più importanti brani del cantautore, da "Via del Campo" a "La guerra di Piero", offrendo l’esempio di una musica che attraversa il tempo, e che era straordinaria per i giovani che negli anni ’60 si affacciavano alla vita: musica piena di evocazioni, anche per i giovani d’oggi.