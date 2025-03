Una serata dedicata al classicismo di Mozart e Haydn

Una serata dedicata a due giganti del classicismo musicale, Mozart e Haydn per un concerto eccezionale inserito nel cartellone della XII edizione del Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn. Sul palco dell’Auditorium del Museo Piaggio, il 4 aprile alle 21, a condurre l’Orchestra Città di Grosseto sarà Raffaele Livio Ponti, direttore d’orchestra italo-americano, tra i più apprezzati della sua generazione. Le sue esperienze in tutto il mondo e con Maestri come Maazel, Davis e Zinman, hanno forgiato la sua tecnica precisa e il suo stile coinvolgente. Raffaele Livio Ponti incarna l’eccellenza musicale, affascinando il pubblico a livello globale. Dirigerà in questa occasione la giovane e talentuosa violinista taiwanese Estelle Chen, vincitrice di numerosi primi premi in concorsi internazionali. Il programma della serata propone due capolavori del classicismo, distinti per il loro terzo movimento ricco di sorprese e dettagli inaspettati con una dimensione affascinante e virtuosistica, che cattura l’ascoltatore trascinandolo in una atmosfera magica. Il costo dei biglietti: intero 17 euro, ridotto (soci Unicoop Firenze e dipendenti Piaggio), 15 euro. La prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it.