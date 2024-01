"Una piazza più bella per attrarre il centro"

PONSACCO

La sindaca Francesca Brogi replica "alle polemiche dei soliti noti" (come li definisce lei) relativamente al mutuo preso dal Comune per il rifacimento di piazza delle Repubblica. "L’accensione di mutui per opere pubbliche di importi superiori al

milione di euro è inevitabile per Comuni delle nostre dimensioni – precisa Brogi – Questo perché, per ragioni di bilancio, non potremmo finanziare in un’unica annualità un’opera di questo valore. Il comune di Ponsacco ha approvato il bilancio del 2024 senza aumentare di un euro le tasse comunali, quindi questo mutuo non inciderà minimamente sulle tasche dei ponsacchini. Non solo, il nostro Comune ha un indice di indebitamento tra i più bassi a livello nazionale, anche per questo rientriamo tra i Comuni più virtuosi d’Italia".

"Il rifacimento della piazza era tra le opere strategiche del mio programma elettorale e quindi un impegno che riteniamo doveroso rispettare – aggiunge la sindaca di Ponsacco – Un progetto voluto fortemente anche dalle categorie economiche perché ritenuto essenziale per il rilancio delle attività commerciali nel nostro centro storico. D’altronde il primo luogo che si visita di una città è proprio il suo centro, che di fatto ne rappresenta il biglietto da visita. Renderlo più bello significa renderlo più attrattivo sia da un punto di vista economico che residenziale. Il rifacimento della piazza dunque non è come qualcuno dice una spesa inutile, ma un investimento strategico, fondamentale per il rilancio economico del nostro centro".

"I lavori della piazza hanno subito dei rallentamenti e di questo siamo i primi ad esserne dispiaciuti – conclude Francesca Brogi – La colpa non è di nessuno, sono stati trovati dei reperti archeologici importanti che hanno prodotto un allungamento dei tempi di cantiere. I nostri uffici stanno dialogando con la Sovrintendenza per ultimare la variante al progetto, resa indispensabile per dare testimonianza nella piazza dei ritrovamenti fatti. Siamo in attesa della loro approvazione, fiduciosi che entro la fine di gennaio i lavori possano riprendere per arrivare a conclusione entro aprile. Quando i lavori saranno terminati avremo una piazza della Repubblica più bella, che renderà orgogliosi tutti i cittadini".