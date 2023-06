Una nuova "Hera" Illuminazione pubblica sarà tutta a led Bollette dimezzate

Inizia una nuova "hera" per l’illuminazione pubblica a Pontedera. Come già avvenuto in provincia nei Comuni di Santa Croce sull’Arno e Volterra, anche nella città della Vespa partirà dal 1 agosto il progetto definito tra il Comune e Hera Luce. L’amministrazione comunale ha deciso di affidare per la prima volta il servizio di gestione e tutta la manutenzione dell’illuminazione pubblica al gestore Hera Luce per 9 anni. L’obiettivo è quello di traghettare la città completamente ad un’illuminazione con luci a Led, e quindi con un risparmio sul costo dell’energia, pari al 69%.

Un risparmio di cui inizialmente ne beneficerà l’azienda Hera Luce che per gli interventi di sostituzione dei 6.100 punti luce (soprattutto lampioni, faretti per illuminare i monumenti ecc.) e per l’implementazione di nuovi punti luce o la sostituzione dei sostegni ammalorati dei lampioni o di alcune linee impiegherà fin da subito 4.112.731,20 euro. Per i primi anni dunque il risparmio ottenuto andrà a compensare l’investimento fatto, successivamente anche le casse di Palazzo Stefanelli inizieranno a sorridere. Di questo investimento da oltre 4 milioni di euro, i 2.889.162,69 euro saranno investiti per la sostituzione degli apparecchi illuminanti a Led e per l’installazione di sistemi di telecontrollo a quadro mentre gli altri 1.223.568,51 euro sono destinati alla sostituzione del quadro elettrico di comando, dei sostegni ammalorati (il palo del lampione) e altri lavori da concordare con l’amministrazione. Tra le vie che potranno beneficiare dell’installazione di illuminazione pubblica dove prima non c’era anche via Montevisi, strada al buio di notte dove poco meno di un mese un pedone venne travolto da un’auto. A questi soldi si aggiungono poi ulteriori 918.172,23 euro stanziati, se ce ne fosse bisogno, dall’amministrazione per ulteriori lavori.

Dal 1 agosto 2023 inizia quindi la nuova gestione dell’illuminazione pubblica, con i primi lavori che potrebbero partire in autunno e andare avanti almeno fino alla prossima estate 2024. Hera Luce mette a disposizione un numero verde, sempre attivo 77, per qualsiasi tipo di disservizio e distribuirà in ogni abitazione un volantino che illustrerà le novità. "Un’opportunità che ci permetterà di perseguire anche a Pontedera obiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile" ha detto Stefano Amadori di Hera Luce. "Era un obiettivo del nostro mandato – ha detto il sindaco Franconi con l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – con questo intervento di rigenerazione dell’illuminazione pubblica possono dirsi completati tutti gli ammodernamenti portati avanti in questi anni su acqua, fibra ottica, luce e gas".

Luca Bongianni