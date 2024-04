Una nuova App per orientare i turisti: "Utilizzerà l’intelligenza artificiale"

Sboccia Live Volterra, avanguardia digitale che si traduce in una App di nuova generazione interamente dedicata ai visitatori della città. Il progetto, finanziato dal Comune che ha vinto un bando ministeriale, è frutto di Live Signage, azienda volterrana guidata da Ruggero Barsacchi che si occupa di contenuti digitali per pubblicità e comunicazione istituzionale e aziendale. Già sette i totem piazzati nelle aree parcheggio che stanno disegnando una nuova geografia di comunicazione rivolta a chi si affaccia alla città. Come funziona? Scaricando il Qr Code il turista entra in un mondo digitale completo sulla città, che si staglia su cinque filoni tematici, come primo step: cultura, il percorso dedicato a Mauro Staccioli, il trekking, Valdicecina outdoor e gli eventi.

La novità risiede nel fatto di avere, sul proprio telefonino, per la prima volta un unico contenitore esperienziale che spalanca, a livello di info e di video, l’intera gamma di offerta di Volterra aggiornata. Iniziativa per iniziativa. Anche con consigli in base al meteo. Eventi annullati per pioggia, quindi rotta diversa per i turisti. Una sola App, che racchiude tutto ciò che Volterra è, la sua essenza, i suoi eventi continuamente aggiornati. In 25 giorni, il nuovo sistema è stato scansionato da 1.500 utenti, e il 49% di utenza ha scelto la sezione cultura. ""Il progetto prevede vari step - spiega Barsacchi - e saranno installati cartelli stradali digitali, oltre ai totem, che daranno la possibilità agli utenti di capire cosa c’è in città, di incuriosirsi grazie a una vera organizzazione omogenea e visiva. Colori, grafica, messaggio che porta il visitatore, in base alle esperienze maturate sul campo dalla nostra azienda, a stuzzicare la curiosità del turista. E’ una piattaforma pensata sull’esperienza del marketing di prossimità. Chi arriva, ne usufruisce. Ma è una App che, una volta scaricata, continua a dare input. Non è una semplice App in verità, è una App di ultima generazione che lascia nelle mani del visitatore tutti i contenuti su Volterra, che si aggiornano in maniera automatica, senza spese di aggiornamento per il Comune. Ma c’è di più, perché questa piattaforma può dare un monitoraggio dei visitatori, da dove vengono e cosa scelgono, oltre alla possibilità di veicolare autonomamente gli eventi disponibili tramite l’intelligenza artificiale. Ed è uno strumento aperto, perché anche i negozianti e le associazioni potranno entrare in questo programma per veicolare attività e iniziative".

"Siamo orgogliosi di questo progetto innovativo che è nuova accoglienza per i turisti - sottolinea il sindaco uscente Giacomo Santi - un progetto sviluppato con un’azienda locale che poche settimane fa ha ricevuto un riconoscimento mondiale".