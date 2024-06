"Una notte al museo del tartufo"

Si chiama una "Notte al Mutart". È questo il nome dell’iniziativa promossa e organizzata da Fondazione San Miniato Promozione per sabato prossimo. Si tratta della tappa estiva all’interno del calendario di "San Miniato tartufo tutto l’anno", il progetto di Fondazione Smp per valorizzare tutti i tartufi presenti sul territorio, dal marzuolo primaverile passando per lo scorzone estivo e finendo col re della tavola, il tartufo bianco pregiato che ha la sua apoteosi con la Mostra Mercato di fine novembre. In quest’occasione Fondazione Smp aprirà alla cittadinanza il museo dedicato al tartufo bianco eccezionalmente dalle 20 alle 24. Sarà possibile per chi vorrà assaggiare il tartufo nero offerto dal Mercatale di San Miniato, mentre per chi si recherà al museo ci sarà un gadget da ritirare e la visita guidata di cui usufruire. La Notte al Mutart idealmente aspetta e precede i fuochi di San Giovanni di domenica.