Una grande iniziativa benefica. L’Anc coinvolge l’intero territorio per l’associazione Amici di Elia

SAN MINIATO

L’Associazione nazionale carabinieri di San Miniato ha smosso la coscienza di un intero territorio per aiutare l’associazione Amici di Elia. Una grande iniziativa di solidarirtà è in programma il 2 luglio dalle 19,30 al giardino della Cisterna della Misericordia con un’apericena durante la quale ci sarà la consegna all’associazione di apparecchiature tecnologiche a supporto di disabili e serata musicale con la band Mike & The Monks. L’iniziativa è stata presentata nella biblioteca del seminario. Il progetto "Ogni piccola donazione può fare la differenza nella vita di qualcuno" ha consentito di raccogliere aiuti per l’associazione Amici di Elia, nata nel 2015 per volontà della famiglia del piccolo, nato nel 2008 e, in seguito ad una complicazione durante il parto, affetto da encefalopatia ipossico-ischemica grave. La famiglia non si è mai arresa e fa tutto quanto possibile per migliorare la sua qualità di vita. Per informazioni e biglietti sulla serata del 2 contattare il Dramma Popolare al numero 0571 400955 o alla mail [email protected].

"E’ significativo e commovente promuovere iniziative a favore dei bambini con disabilità, in una società che deve tenere conto di chi ha bisogno", le parole del vescovo Giovanni. Complementi all’Anc dal sindaco Giglioli. Sono intervenuti anche Riccardo Bastianelli (vicepresidente Dramma Popolare), Benedetto Patti (presidente Anc San Miniato), Domenico Barsotti (vicepresidente San Miniato Promozione, Marco Micheletti (governatore Misericordia San Miniato), Francesco Salvadori (vicepresidente Lions Empoli), Giacomo D’Arrigo (direttore centro Ri.Educa–Amici di Elia), Cristina Morelli (presidente Ri.Educa–Amici di Elia) e Luigi Nardini (ispettore regionale Anc).