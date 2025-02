Una grande discarica abusiva. Nell’area destinata alle aziende. Ora si trovano solo tanti rifiuti

SANTA MARIA A MONTEUn degrado totale. La nuova zona industriale di Santa Maria a Monte, a ridosso della provinciale Francesca Bis, è diventata nel tempo ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Dai camion ai rimorchi fino agli ingombranti e alla spazzatura di ogni genere abbandonata a bordo delle strade. Come si vede dalla foto gli ammassi dei rifiuti abbandonati ostacolano i marciapiedi e infestano le aree verdi e i terreni circostanti. L’area è quella del Pip-Piano insediamenti produttivi che non è mai decollato nonostante gli spazi per le costruzioni delle nuove fabbriche e le dotazioni urbanistiche siano pronti da un ventennio. Purtroppo, a parte un solo caso, nessuna azienda ha deciso di trasferirsi o insediarsi ex novo nell’area Pip di Ponticelli e chi ha preso il sopravvento sono i vandali dei rifiuti. Persone che non si fanno scrupoli a lasciare per strada scarti di ogni genere, anche pericolosi. O comunque che richiederebbero uno smaltimento speciale.

Tra gli abbandoni, ed è questo l’aspetto più preoccupante, ci sono anche vecchi camion, rimorchi, veicoli anche con scritte di corrieri molto noti, evidentemente lasciati lì da qualche autista oppure portati in circostanze poco chiare. Uno di questi camion, aperto forse da qualcuno in cerca di raccattare qualcosa da portare a casa, è stato abbandonato carico di rifiuti. Una vera e propria "bomba ecologica" in quella che avrebbe dovuto essere una zona produttiva, capace di generare lavoro e ricchezza e invece, al momento è solo una discarica a cielo aperto per colpa degli incivili che buttano i rifiuti per strada. Sarebbe auspicabile un intervento di controllo con telecamere, oltre che una massiccia pulizia.

g.n.