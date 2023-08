Una flotta totale di 32 mezzi Già percorsi 41mila chilometri e 9700 viaggi in dieci mesi

I nuovi Birò, dopo una prima sperimentazione rivolta ai commercianti, ora contano su una flotta totale di 32 mezzi, di cui 20 per gli esercenti del centro storico e 12 per il servizio di noleggio. Il Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, è un mezzo prodotto da Estrima S.p.A. che, tramite la controllata Sharbie srl, si è aggiudicata il bando per la gestione del servizio di sharing del Comune di Peccioli per un anno, a partire da ottobre 2022. Ecco tutti i numeri dei Birò riferiti esclusivamente ai mezzi noleggiati, escludendo quindi i dati dei mezzi utilizzati quotidianamente dai commercianti. In dieci mesi 1200 persone si sono registrate alla App per noleggiare il mezzo, di questi 400 sono residenti del Comune.

Dall’ottobre scorso i piccoli quattro ruote a noleggio hanno svolto 9700 viaggi e percorso circa 41 mila chilometri per un tempo di viaggio totale di 7200 ore. Per una stima complessiva della flotta (considerando anche gli altri 20 Birò, ndr) di circa 100 mila chilometri. I mezzi sono elettrici e hanno un’autonomia di 100 chilometri, possono essere noleggiati tutti i giorni dalle 8 alle 20 e, grazie a un accordo tra Belvedere Spa e una cooperativa sociale, tutte le sere i Birò vengono rintracciati nei luoghi in cui sono stati lasciati, recuperati, puliti, ricaricati e riposti nel parcheggio multipiano. Infine il tariffario. Le prime due ore di noleggio sono gratuite per tutti. Dalla terza fino all’ottava ora i residenti pagano un euro all’ora mentre i non residenti tre euro all’ora. Dalla nona ora in poi il costo è sempre di 5 euro per tutti. In fase di prenoleggio vengono richiesti dieci euro che poi vengono restituiti al momento della riconsegna del mezzo.