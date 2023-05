Una festa dedicata ai neo diciottenni

I neo diciottenni del Comune di Montopoli avranno un motivo in più per festeggiare. L’Avis locale, nella sua sede di Capanne, organizza, domani, sabato 27 maggio, dalle 19.30, una cena, e dopocena, dedicata completamente ai nati negli anni 2003,2004 e 2005. Dopo l’antipasto, il primo e la pizza un bus, fino a esaurimento posti, accompagnerà i ragazzi a ballare in Versilia. Madrina della serata Edita Pucinskaite, ciclista vincitrice del Giro d’Italia, del Tour de France, Campionato del mondo in linea e donatrice e volontaria attiva.