Una coppia rapinata all’uscita del negozio

Erano appena usciti dal Comet di Pontedera dove avevano fatto acquisti. E si sono trovati faccia faccia con un uomo, dal volto travisato, e con un coltello in mano. Un rapinatore solitario, con l’accento verosimilmente dell’est europeo che, con un’azione rapida, ha messo la propria macchina dietro quella delle vittime prescelte, per evitare che – una volta a bordo – potessero darsi alla fuga. Da quanto abbiamo appreso il malvivente, dopo essere riuscito a bloccare la macchina di moglie e marito – la coppia, 40enne è residente a Pontedera – si è diretto verso il lato passeggero del mezzo delle vittime dove era seduta la donna che, accortasi del malintenzionato, ha cercato di trattenere lo sportello perché il rapinatore non potesse aprirlo.

Non ce l’ha fatta. Brandendo l’arma da taglio si è fatto consegnare la borsa che conteneva il cellulare, il portafoglio e gli effetti personali. Poi ha fatto la stessa cosa sull’altro lato della macchina sotto la minaccia: "o mi dai tutto o ti ammazzo". Il rapinatore non ha preteso che la coppia consegnasse quando appena acquistato dentro il grande magazzino. L’obiettivo erano i soldi e i telefonini. Poi, a bordo di una macchina bianca si è immediatamente dato alla fuga. La coppia, a quel punto, spaventata, è rientrata dentro il negozio, ha raccontato l’accaduto ed ha chiamato le forze dell’ordine davanti alle quali, oggi – secondo quando ci viene riferito – si presenterà per sporgere regolare denuncia. Il rapinatore ha scelto di entrare in azione attorno alle 15,30 del pomeriggio, in un orario che nel parcheggio c’è poco movimento. Proprio a quell’ora ha trovato solo moglie e marito che, fatte le compere, erano rientrati in macchina per andarsene.

Carlo Baroni