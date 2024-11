Un villaggio natalizio in piazza Lelio Basso. Giocoleria, illusionisti e un ricco mercatino

Un magico villaggio natalizio. Sarà domenica, a Castelfranco in piazza Lelio Basso. Un evento organizzato da Noi di Viale Italia Aps in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune e la compartecipazione di Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il sindaco e l’assessore hanno sostenuto con convinzione l’iniziativa. "Il comune ci sarà – ha assicurato Mini – siamo molto contenti. Dopo avervi visti lavorare in questi anni devo ammettere che non è più l’amministrazione comunale a fianco dell’associazione, ma in realtà è l’associazione a fianco dell’amministrazione nel percorso di rilancio del paese e del suo tessuto commercio". "L’amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di favorire e valorizzare le iniziative dei commercianti, che portano valore aggiunto e vitalità al paese – ha aggiuntò Calò –. Siamo vicini a questo tipo di iniziative e ci auguriamo che possano essere congiunte anche con altre associazioni presenti nel territorio. Il pomeriggio del primo dicembre è ricco di divertimento per i più piccoli: la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare il loro beniamino natalizio; il mercatino della scuola, un’opportunità per scoprire creazioni artigianali e sostenere iniziative scolastiche; spettacoli di illusionismo, per regalare magia e stupore a tutti i presenti; performance di giocoleria e giochi con il fuoco, per un’esperienza coinvolgente e spettacolare. "L’associazione Noi di Viale Italia è un gruppo che riesce ad ottenere molto anche con pochi mezzi : ha sottolineato il presidente di AreaVasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – . Il loro entusiasmo e la loro forza è ammirevole".